L’Associazione nazionale dei critici francesi ha scelto come “Miglior libro sul teatro dell’anno” Aristophane dans les banlieues di Marco Martinelli (éd. Actes Sud). Il volume è la versione in francese di Aristofane a Scampia, già uscito con Ponte alle Grazie nel 2016, traduzione e cura di Laurence Van Goethem, in cui Martinelli racconta, come in un romanzo, le avventure della non-scuola in giro per il mondo, da Ravenna a Dakar, da Scampia a New York.

La cerimonia dei prestigiosi premi 2020\21 (Palmarès des Prix de la critique de théâtre et de danse) – edizione numero 58 – che segnala gli spettacoli e le personalità artistiche che hanno segnato la stagione teatrale in Francia, avverrà a Parigi, lunedì 11 ottobre, al Théâtre National de la Danse di Chaillot.