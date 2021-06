A fuoco tre case a Fosso Ghiaia: villette inagibili, danni ingenti

Gravi danni a Fosso Ghiaia a tre abitazioni in via del Casetto interessate nel pomeriggio di giovedì 25 giugno da un incendio che ha portato all’evacuazione delle abitazioni. Per spegnere le fiamme sono dovute intervenire diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto operare a lungo. L’allarme è scattato intorno alle 16. Il rogo è scaturito dal sottotetto di una delle villette a schiera. Poi si sono diffuse nelle altre unità abitative. Cinque le case a formare l’intero complesso, tre delle quali raggiunte dall’incendio. Dopo la chiamata di soccorso al 115, a Fosso Ghiaia sono arrivate squadre dei Vigili del Fuoco da Ravenna, Cervia e Faenza, il 118, i carabinieri di Cervia-Milano Marittima e la polizia locale.

Una volta domato l’incendio sono iniziati i riscontri per capire che cosa possa aver causato lo spavento generale. Al momento tutto lascia supporre un’ipotesi accidentale, con le alte temperature della giornata di giovedì che hanno contribuito al diffondersi delle fiamme negli immobili circostanti.

Le tre case sono state dichiarate inagibili. Ingenti i danni. Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati.