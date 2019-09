Giovedì 26 settembre dalle ore 20.30 la Piazza del Popolo di Faenza si “vestirà” per una serata Fashion. Una serata all’insegna della moda e della beneficenza dove il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione INSIEME A TE, l’associazione nata e costruita dalla storia di Dario e della sua famiglia. L’associazione ha come scopo principale di insegnare a pensare positivo, nonostante tutto, e a immaginare che solo una comunità di donne e uomini mossi da uno spirito solidaristico, può realizzare i tanti progetti necessari alla qualità della vita di persone con malattie invalidanti, così come successo con il progetto realizzato dello stabilimento balneare attrezzato, sicuro e gratuito per disabili anche gravi (come i malati di SLA) realizzato a Punta Marina e gestito volontariamente dall’associazione INSIEME A TE.

Il programma di Giovedì 26 settembre, presentata da Riky Bacchini e con il patrocinio del Comune, vedrà le nuove uscite della collezione autunno-inverno 2019-2020 di alcune fra le migliori boutique di Faenza sfilare lungo un tappeto rosso che attraverserà la bellissima Piazza del Popolo. La sfilata sarà intervallata dalle esibizioni delle allieve della scuola Faenza Danza coordinata da Federica Zani e dalla bellissima voce di Laura Babini.

È possibile acquistare e prenotare i posti a sedere solamente in prevendita presso il negozio di Intima di Sabrina in via Torricelli 12 a Faenza. Il costo del biglietto sarà di 10 € mentre i posti in piedi saranno ad offerta libera.

Giovedì 26 settembre vi aspettiamo tutti in piazza del Popolo a Faenza per FASHION NIGHT, una serata speciale e solidale.