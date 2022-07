A Faenza rinasce il Milan Club: nei prossimi mesi incontri con i campioni del passato

È rinato il Milan Club di Faenza. Sull’onda dell’entusiasmo dettato dalle ultime due stagioni, la conquista dello scudetto i mesi scorsi, soci del vecchio Milan Club, insieme ad un nuovo nucleo di giovani, hanno fatto ripartire la storica associazione. Giovedì il primo incontro. In un’epoca di pay tv e abbonamenti streaming, il Milan Club rinasce per riscoprire l’esperienza collettiva della partita, allo stadio o davanti allo schermo. La sede operativa sarà al Rione Rosso di via Campidori. Già in corso da tempo contatti con alcuni campioni del Milan dell’era Berlusconi per organizzare a Faenza alcuni incontri. Oltre 200 gli associati, compresi anche bambini e intere famiglie.

Come presidente è stato nominato, in linea di continuità Giuseppe Sangiorgi, figlio e primo collaboratore di Carlo negli anni passati, come il vice presidente Fedele Pezzuto. Altri undici i consiglieri: Nicolas Bosi (segretario), Simone Zardi (tesoriere), Andrea Maldera (addetto stampa), Matteo Quarti (responsabile social media), Matteo Masi (referente partite), Vito Ammirabile, Maurizio Ciani, Luca De Tollis, Giordano Gonnesi, Gian Luca Maiardi, Paolo Samorì.

A comporre l’organo collegiale dei Revisori sono stati designati Alfeo Casta (presidente), Massimiliano Dalle Fabbriche e Gabriele Garavini.

A far parte del Collegio dei Probiviri sono stati chiamati Ivo Garavini, Marino Zanchini e Davide Luccaroni