A Faenza annullata La Musica nelle Aie: troppe difficoltà a causa delle nuove norme legate al Green Pass

Il Green Pass inizia a creare i primi problemi agli eventi in programma nel territorio faentino. A Casola Valsenio sono stati annullati due eventi del calendario “Casola è una favola”, Faenza vede perdere invece un’importante manifestazione che negli anni era diventata punto di riferimento per tutta la Romagna: non ci sarà anche quest’anno “La musica nelle aie” prevista per sabato 28 e domenica 29 agosto.

Le ragioni sono legate all’impossibilità di organizzare l’iniziativa rispettando le nuove norme introdotte dal Green Pass. Troppi gli accessi disponibili alle colline di Castel Raniero e troppo alta anche la possibilità di eludere i controlli passando da campi e filari