In riferimento alla lettera «Il girone infernale alle poste di via Pola» scritta da Silvio Piraccini, Presidente Provinciale Asppi (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) in data 2/8/2021, (Qui l’articolo completo), Poste Italiane informa che i tempi di attesa dell’ufficio postale di via Pola a Ravenna sono in linea con gli standard qualitativi.

“Gli afflussi nelle sedi avvengono in modo contingentato proprio nel rispetto della normativa anti Covid-19 e presso l’ufficio di via Pola, oltre ai clienti serviti agli sportelli, un congruo numero di cittadini può attendere il turno nella sala al pubblico, con la possibilità di prelevare il ticket solo dopo l’ingresso” afferma Poste Italiane.

“Si ricorda infine la possibilità di prenotarsi attraverso i canali digitali, whatsapp al numero 3715003715, cellulare e tablet con le app “Ufficio Postale” e “BancoPosta” o pc dal sito www.poste.it, scegliendo il giorno e l’orario in cui fissare l’appuntamento compatibilmente con i propri impegni” conclude Poste Italiane.