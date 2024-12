Mercoledì 11 dicembre alle 21:00 si svolgerà a Castel Bolognese, alla Biblioteca comunale “L. Dal Pane” (Piazzale Poggi 6), un talk di approfondimento su come il risultato delle recenti elezioni americane stia costringendo i media di tutto il mondo a rivedere il proprio ruolo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Una bella occasione – ha dichiarato il sindaco Luca Della Godenza – quella di ospitare il Direttore Luca Sofri qui a Castello. Un appuntamento che ci darà la possibilità di parlare di temi attuali e decisivi anche per il nostro Paese. Invitiamo la cittadinanza a partecipare!”

La serata è organizzata da “Il Post”, giornale online fondato nel 2010 da Luca Sofri (giornalista, conduttore radio e tv, scrittore), che in pochi anni si è subito imposto nel panorama dei siti News per l’originalità̀ del suo stile e la sua autorevolezza. Per rispondere alla domanda sempre crescente di confronto con i propri tanti lettori nasce Talk, il format itinerante di incontri, speech, dibattiti, presentazioni, eventi che creano un “quotidiano dal vivo” nella città che li ospita: un format a cura del Post, che lo riempie dei propri contenuti e lo costruisce intorno al proprio know how sull’attualità, il dibattito e il contemporaneo, mescolando spazi di informazione e di intrattenimento.

Un’ occasione di grande Visibilità per il comune di Castel Bolognese che entra così nell’elenco dei comuni che ospitano questo format di alto contenuto culturale.