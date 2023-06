A Faenza 76 edifici non più agibili, 229 parzialmente agibili

Sono 1321 gli edifici di Faenza coinvolti dall’alluvione, in questi giorni al centro delle verifiche da parte dei tecnici comunali e dei Vigili del Fuoco. Non tutti al momento sono stati controllati: 423 i sopralluoghi ancora da compiere. 76 edifici sono stati considerati non più agibili, 229 parzialmente agibili, 17 gli immobili al momento non visitabili. 423 invece i controlli ancora da effettuare. 190 quindi al momento i faentini che potranno tornare nelle loro abitazioni solo dopo i lavori di ripristino.

Durante il consiglio comunale dedicato all’alluvione, l’assessore alla Protezione Civile Massimo Bosi ha effettuato una fotografia di Faenza oggi, a tre settimane dagli eventi catastrofici. Nella notte fra il 16 e il 17 maggio furono 300 gli interventi di soccorso per aiutare le persone a scappare dalle case. 949 i faentini transitati nelle strutture d’accoglienza nelle prime ore dell’emergenza. Di queste, oggi, 134 persone vivono in albergo, all’hotel Cavallino e al B&b accanto all’autostrada. 23 sono minori. Si stimano poi altre 2000 persone che non si sono rivolte al Comune ma che hanno trovato un alloggio da amici e parenti.