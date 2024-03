Sabato 16 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso il centro policulturale Le Medie (via Roma 10), si terrà “Un corso per la vita”.

Un corso base, adulto e pediatrico, sull’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico), organizzato dal Comitato di Gemellaggio e “Casola per la vita”.

In caso di arresto cardiaco non c’è un attimo da perdere. Conoscere l’uso del defibrillatore è fondamentale per salvare una vita.