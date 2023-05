La forte collaborazione tra la Palestra Pawa e il Comitato Cittadino di Mezzano, l’associazione Le Ammonite, il Circolo Arci e il Comitato Cittadino di Ammonite, l’Anpi di Savarna, la piadineria Del Passatore di Russi, Romagna Mia frutta e verdura di Mezzano, ECU di Camerlona e le centinaia di singoli cittadini che hanno risposto all’appello, ha reso possibile la raccolta di prodotti di prima necessità per aiutare le persone colpite dall’alluvione in questa parte della provincia di Ravenna.

Prima di poter fisicamente aiutarli nella pulizia delle proprie abitazioni dal fango, sono stati supportati, in questa prima fase dell’emergenza, con la distribuzione di cibo, indumenti, coperte, cuscini e tutto ciò che potesse servire