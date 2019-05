70 gatti abbandonati salvati da Clama in solo due mesi: “Le persone non sterilizzano”

40 gatti abbandonati e ritrovati dai volontari dall’inizio di aprile fra Ravenna e Russi. 70 se si considera il territorio cervese.

Neppure quest’anno sono valse le raccomandazioni a sterilizzare le gatte di proprietà nonostante la possibilità di eseguire gli interventi gratuitamente o a prezzi contenuti.

L’associazione Clama traccia un bilancio degli abbandoni di animali in questi mesi di primavera che hanno visto i volontari allertati continuamente per ricorrenti ritrovamenti di animali con pochi giorni o settimane di vita, depositati in cassonetti, abbandonati nei campi o per la strada, lungo i fossi, destinati a morte. Per questo l’associazione rilancia il proprio progetto: da ora e fino al mese di agosto le sterilizzazioni dei gatti saranno gratuite per tutti.