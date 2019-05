Trambusto in via Diaz nella giornata di sabato, quando gli agenti della polizia locale del Comune di Ravenna sono intervenuti dove poco prima un artista di strada, “Il menestrello”, com’è conosciuto in città, era stato protagonista di un’accesa lite con una famiglia di turisti, padre, madre e due bambini. Non è chiaro da che cosa sia nato il litigio, per altro ripreso parzialmente in un video che in queste ore è stato molto condiviso sui social network, creando numerose polemiche, ma dove è possibile notare solamente la reazione dell’artista di strada. Dal racconto del menestrello, la lite si sarebbe accesa quando il musicista ha impedito ad uno dei bambini di toccare la chitarra. L’episodio è degenerato e i toni si sono alzati immediatamente.

Gli agenti della municipale hanno comunque rintracciato il musicista contestandogli l’aggressione verbale e fisica a danno del passante e di suo figlio. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e sono in corso ulteriori indagini e accertamenti, volti all’adozione dei più opportuni provvedimenti.

La Polizia Locale di Ravenna invita la famiglia di turisti al centro dello spiacevole episodio a mettersi in contattato con la Sala Operativa telefonando al numero 0544/219219