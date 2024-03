Il Centro per le famiglie dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna organizza tre incontri di yoga in gravidanza dedicati alle mamme in attesa, curati da Claudia Mazzolani, insegnante qualificata di yoga e yoga pre e post parto.

Lo yoga in gravidanzaè incentrato sul benessere di mente e corpo, per sostenere le neo-mamme nel riappropriarsi della propria fisicità con esperienze semplici e coinvolgenti: un’attività che favorisce la respirazione, la meditazione, l’ascolto di sé e del proprio corpo.

La pratica è adatta a tutti i trimestri dell’attesa, e sono previste per tre mercoledì mattina, nello specifico il 10, 17 e 24 aprile, dalle 9.30 alle 11.30, nella sede del Centro per le famiglie, in viale Europa 128 a Lugo.

È necessario portare con sé un tappetino da yoga e vestirsi con abbigliamento comodo. Se il tempo lo permetterà, è prevista l’attività all’aperto.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma il numero dei posti è limitato, pertanto è obbligatoria l’iscrizione, contattando il Centro per le famiglie ai numeri 366 6156306 oppure 0545 299397 o inviando una email a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.