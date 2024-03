Non ci sono più parole sulla conduzione a dir poco disastrosa, il Consiglio non si riunisce dal 10 gennaio u.s., non si riunisce nonostante le istanze territoriali che sono sul tavolo della presidenza, non si riunisce nonostante le nostre continue sollecitazioni su problematiche territoriali che hanno bisogno di essere discusse e portate all’attenzione del Consiglio Comunale.

Non possiamo restare in silenzio e denunciamo questa assenza, denunciamo la mancanza di pluralità, ormai questo inesistente Consiglio si riunisce solo per delle comunicazioni che provengono da un gruppo di maggioranza che crede opportuno non coinvolgere chi democraticamente è stato eletto per rappresentare i cittadini. E’ un atto antidemocratico, inopportuno e certamente inusuale per chi con dovere e sacrificio vuole dare un contributo alla città e per i cittadini.”