In via Raspona ad Alfonsine ancora i riiuti della tromba d’aria del luglio scorso

In via Raspona ad Alfonsine sono ancora presenti i rifiuti prodotti dalla tromba d’aria del luglio scorso: tegole, guaine, pannelli isolanti. Si tratta per lo più di materiale proveniente dai tanti tetti scoperchiati. Persino la casa di Andrea Ricci Maccarini, simbolo della distruzione di quei giorni, è ancora attorniata dalla gran parte di tutto quel materiale spazzato via dal vento. Per via Raspona, Hera conta di riuscire a prelevare i rifiuti entro la fine di aprile. In casa di Maccarini, la multiservizi ha già effettuato un passaggio per il ritiro, ma ha lasciato buona parte dei cumuli, evidenziandoli come resti di una demolizione e di un cantiere edile. Il cantiere in realtà è presente, grazie all’aiuto di tanti Maccarini è riuscito a ripartire con la propria attività, Le Spighe – Non solo piadine, e ad iniziare a recuperare casa propria. Ma i cumuli dei rifiuti sono gli stessi creati dal maltempo