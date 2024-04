Incontri nelle scuole per illustrare ai ragazzi errori e buone norme in caso di alluvioni e allagamenti

8 incontri nelle scuole nei Comuni colpiti dall’alluvione per parlare di prevenzione e norme di sicurezza da rispettare in caso di nuovi allagamenti. L’iniziativa, voluta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha inaugurato oggi all’istituto comprensivo di San Pietro in Vincoli il ciclo di eventi dal titolo “Acqua è, e vita”. Gli incontri nelle prossime settimane andranno in scena anche a Faenza, Cervia, Castel Bolognese, Lugo, Conselice, Bagnacavallo e Sant’Agata sul Santerno.

In aula magna sono stati ripercorsi i momenti dell’alluvione del maggio scorso per insegnare i corretti comportamenti da mettere in atto nel caso possa ripetersi un’emergenza analoga e per illustrare errori commessi da una parte di cittadinanza che si è trovata, o che avrebbe potuto trovarsi, in pericolo durante le fasi più concitate dell’emergenza.

Nel giardino della scuola, dalla teoria si è passati alla pratica con dimostrazioni e con i ragazzi che hanno provato a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti.