Nel 2022 si è tornati a viaggiare, come dimostrano i numeri registrati dal Polo Passeggeri del Gruppo FS che hanno segnato incrementi rispetto al periodo pre-Covid. Oltre 3 milioni di passeggeri hanno scelto il Frecciarossa per viaggiare ad agosto (+4% rispetto al 2019); 340 mila i viaggiatori su Intercity, Eurocity ed Euronight nel “Ponte di Ognissanti” (+8% rispetto al 2019) e 12 milioni i passeggeri sui regionali di Trenitalia Tper da giugno a settembre, (+ 21% in più rispetto al 2021 e +10% in più rispetto al 2019).

Oggi a Milano Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ha presentato la Winter Experience 2022: la nuova offerta invernale, al via da domenica 11 dicembre, che mira a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale.

“Con Trenitalia Winter Experience 2022 si rafforza ulteriormente il ruolo del Polo Passeggeri del Gruppo FS: attore unico capace di garantire la libertà di viaggiare ovunque con collegamenti sempre più capillari e capaci di adattarsi alle necessità del territorio. Il nostro impegno per il futuro è valorizzare e incentivare la scelta del treno, il mezzo green per eccellenza, favorendo modalità di trasporto collettive e interconnesse, anche abbinandole in maniera efficace con altri mezzi di trasporto – ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia – Puntiamo a offrire ai nostri clienti esperienze di viaggio più complete e integrate, ma allo stesso tempo comode e convenienti, per anticipare le esigenze dei clienti e delle comunità servite, formulando un’offerta sempre più door-to-door e diventare, così, hub aggregatore del turismo in Italia”.

In Emilia Romagna il nuovo orario di Trenitalia e Trenitalia Tper, in vigore da domenica 11 dicembre, consolida l’attuale offerta e punta a una sempre migliore esperienza di viaggio, grazie a convogli nuovi, potenziamento dei servizi di assistenza ai clienti e offerte per favorire l’utilizzo del treno anche per turismo e in combinazione con altri mezzi di trasporto pubblico.

TRENITALIA: PIÙ FRECCIAROSSA E PIÙ COLLEGAMENTI PER IL MARE E LA MONTAGNA

Dall’Emilia alla Puglia le Frecce si tingono di rosso – Crescono qualità e comfort a bordo dei treni che ogni giorno collegano l’Emilia e la Romagna con la Puglia. Con l’upgrading delle ultime due coppie di Frecciargento in servizio fra Venezia e Lecce e di una coppia fra Milano e Ancona, sulla direttrice Adriatica correranno solo Frecciarossa. Si conclude così una riqualificazione graduale del servizio su una linea strategica e sempre più connessa con il sistema Alta Velocità.

Bologna centro nevralgico del network AV – Il ruolo strategico dell’Emilia-Romagna e del nodo di Bologna nel network delle Frecce si conferma con l’introduzione di una ulteriore corsa veloce per Milano – con fermata anche a Reggio Emilia AV – e la conferma dei collegamenti diretti fra il capoluogo emiliano e Roma Fiumicino dedicati a chi deve raggiungere l’aeroporto.

Per le feste intensificati i collegamenti per il Sud, le montagne piemontesi e la costa romagnola. Raddoppiano le fermate nella stazione di Riccione – Nei periodi di ponti e festività sono confermate la coppia di Frecciarossa notturni Milano – Reggio Calabria, con fermate a Reggio Emilia AV e Bologna Centrale e le fermate aggiuntive dei treni della direttrice Adriatica nella stazione di Riccione che passano da 4 a 8. Torna anche il Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia con fermate a Bologna Centrale e Reggio Emilia AV. Grazie al network Freccialink sarà poi possibile raggiungere in treno + bus Cortina, Madonna di Campiglio, la Val Gardena, la Val di Fassa /Val di Fiemme e Courmayeur. A portata di mano anche le città d’arte dove non arrivano i binari grazie ai FrecciaLink, servizi su gomma in connessione con le Frecce da e per Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Confermata la coppia di Frecciabianca fra Ravenna e Roma, con fermata anche nella stazione di Rimini.

In Francia e Spagna in Frecciarossa – Compie un anno il collegamento in Frecciarossa tra Milano e Parigi, che ha fatto registrare un valore medio di riempimento costante tutto l’anno pari all’82% (un treno ad alta velocità è riempito in media al 50-60%) e ad aprile sono partiti i primi collegamenti interni in territorio francese fra Parigi e Lione. L’opzione Parigi in Frecciarossa è conveniente anche per chi parte da Bologna, con salita nella stazione centrale alle 13.56, cambio a Milano e arrivo a Parigi alle 22.33. al rientro, la partenza dalla Gare de Lyon è alle 6.35, con arrivo a Bologna alle 15.24.

Frecciarossa è anche in Spagna. Il 25 novembre è cominciato il servizio Alta Velocità del Gruppo FS con il viaggio del Frecciarossa 1000 di Iryo, il nome commerciale del primo operatore privato spagnolo ad alta velocità partecipato da Trenitalia, Air Nostrum e Globalvia, sulla rotta Madrid-Barcellona via Saragozza.

Confermate la coppia di Eurocity giorno fra Bologna e Zurigo e la coppia di Euronight da Bologna per Monaco di Baviera e Vienna.

TRENITALIA TPER: AL CENTRO DEL TRASPORTO REGIONALE COMFORT DI VIAGGIO E ASSISTENZA AI CLIENTI

Completato il rinnovo della Flotta – Con l’arrivo del quarto maxi-Rock, in servizio da poche settimane, salgono a 90 – 43 Rock e 47 Pop – i nuovi treni regionali di Trenitalia Tper.

Si completa così il rinnovo della flotta previsto dal Contratto di Servizio con la Regione Emilia-Romagna. Ulteriori 12 nuovi convogli, già ordinati, arriveranno sui binari a partire dal 2024.

A Bologna Centrale un nuovo servizio di assistenza ai clienti – Partirà all’inizio del prossimo anno il nuovo servizio di assistenza ai passeggeri dei treni regionali di Trenitalia Tper. Il nuovo spazio, che sostituirà l’attuale desk al Piazzale Ovest, si occuperà anche del coordinamento con gli operatori presenti nelle altre stazioni per garantire ai passeggeri la migliore esperienza di viaggio.

Linea Bologna – Verona: nuova coppia di treni in fascia pendolare – Nuovo collegamento diretto Bologna – Verona, dal lunedì al venerdì, con partenza alle 5.20 e arrivo alle 6.59. In senso opposto si parte da Verona alle 7.42 con arrivo a Bologna alle 9.24. Fermate a Calderara-Bargellino, Osteria Nuova, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, San Felice sul Panaro, Mirandola, Poggio Rusco, Ostiglia, Nogara e Isola della Scala.

Idee di viaggio e sconti per il tempo libero – Dallo shopping nell’outlet alla visita al museo, dal noleggio della bici al trekking in appennino, dalle terme alla scoperta di ambienti naturalistici unici: sono tante le realtà del territorio che riservano un’attenzione particolare a chi utilizza i treni regionali. Inoltre, con Promo Italia in tour e Rail Smart Pass è possibile viaggiare senza limiti con i treni regionali in Emilia Romagna e nel resto d’Italia.

Modifiche all’offerta per lavori sulla rete – Interventi di potenziamento a cura dei gestori dell’infrastruttura renderanno necessarie modifiche all’offerta su alcune linee. In particolare da domenica 11 dicembre, sulla Bologna – Portomaggiore, il servizio sarà attestato a Bologna – Roveri, con autobus sostitutivi fra Bologna – Roveri e Bologna Centrale (fermata presso Autostazione). Modifiche all’offerta anche sulla Bologna – Prato, a partire dalla fine di gennaio, con autosostituzione di alcuni collegamenti. I nuovi orari, condivisi con Regione Emilia Romagna, società dell’infrastruttura e anticipate ai comitati pendolari saranno consultabili sui canali di vendita di Trenitalia e Trenitalia Tper.

IN VIAGGIO CON GLI AMICI A 4 ZAMPE

Il Polo Passeggeri del Gruppo FS conferma l’elevata attenzione verso gli amici a 4 zampe. I cani viaggeranno gratis dal 1 dicembre all’8 gennaio su Frecce e Intercity. A bordo dei treni del Regionale il cane al guinzaglio viaggia, dalla scorsa estate, senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia nel trasportino viaggiano gratis a bordo di tutti i treni di Trenitalia e Trenitalia Tper.