Nel tempio del windsurf internazionale, a Torbole, sul Garda Trentino, l’Adriatico Wind Club Ravenna è stato ben rappresentato agli i QFoil Youth e Junior International Games, una sorta di Coppa del Mondo, che per importanza è seconda solo a Mondiali ed Europei di classe.

Solida performance infatti di Francesco Forani, che ha concluso al sedicesimo posto su oltre 70 partecipanti della sua categoria (provenienti da quasi 30 nazioni), tra cui tutti i più forti atleti del momento, molti dei quali presenti 20 giorni fa ai mondiali World Sailing in Olanda. Luca Barletta era assente per motivi di studio.

L’Awc ha partecipato con i suoi atleti Forani e Barletta agli eventi di inizio stagione, che hanno preceduto l’ultimo iQFoil Y&J International Game appena concluso a Torbole, con le trasferte di Cadice e Campione (dove Barletta si è classificato quinto partecipando alla medal race).

Il risultato ottenuto da Francesco Forani a Torbole consolida la sua crescita anche all’interno della stessa competizione, testimonia la qualità del lavoro svolto e lo proietta ai Mondiali di Silvaplana di fine Agosto con una nuova consapevolezza dei propri mezzi. Francesco ha realizzato come migliori parziali un settimo e due noni sulle 13 regate totali svolte (5 slalom, 8 course racing e 1 maratona che vale doppio), che dimostrano le potenzialità tecniche.

Ma fine agosto sarà come ogni anno un periodo particolarmente intenso, dato che sono in programma anche i Campionati Nazionali Giovanili FIV, quest’anno previsti a Salerno. Saranno impegnati nella categoria under 19 IQFoil ancora una volta Francesco Forani, e negli under 17 Luca Barletta e Matteo Montanari, oltre ad Alessandro La Sala e Tommaso Vallini tra glu under 13 classe Techno293.