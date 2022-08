Da martedì 9 agosto riprendono gli appuntamenti cinematografici di Arena in Massa con tanti titoli di recente uscita e molto apprezzati sia dal pubblico che dalla critica come “Lightyear – la vera storia di Buzz” e “Dune”. Le proiezioni cominciano alle 21:15 al Museo della Frutticoltura in via Amendola, 41.

La settimana cinematografica inizia con la proiezione di “Lightyear – La vera storia di Buzz” diretto da Angus MacLane in programma martedì 9 e mercoledì 10 agosto. Il film racconta le origini del “vero” Buzz Lightyear, il ranger spaziale che ha ispirato il famoso giocattolo della serie Toy Story. La vicenda si concentra sul primo volo di prova dello space ranger che, invece di durare solo quattro minuti, attraversa un varco temporale che lo porta 62 anni avanti nel tempo. Ora che si trova nel futuro, Buzz cercherà un modo per tornare a casa sua, nel passato, e allo stesso tempo aiuterà anche un gruppo di improvvisati combattenti a fronteggiare un’invasione di robot alieni, guidati dal malvagio imperatore Zurg.

Nella serata di giovedì 11 agosto Arena in Massa propone “Un eroe” di Asghar Farhadi. Il protagonista si chiama Rahim, un signore che è finito in prigione a causa di un debito che non è riuscito a pagare. Appena gli viene concesso un congedo di due giorni, l’uomo tenta di convincere il creditore accusatore a ritirare la denuncia, in cambio di una parte della somma che gli spetta. Tuttavia, non tutto procede come pianificato e sperato. Questa pellicola si è aggiudicata il Gran Premio della Giuria di Cannes nel 2021.

Venerdì 12 agosto la rassegna prosegue con “Il ritratto del duca” di Roger Michell. Il protagonista è Kempton Bunton, un sessantenne che passa la maggior parte del tempo a opporsi contro il governo, contro l’ingiustizia sociale e soprattutto con la moglie Mrs. Bunton, inasprita dalla vita e dalla morte prematura della loro figlia. Mentre Kempton cerca lavoro, il figlio minore ruba alla National Gallery il ritratto del Duca di Wellington per contribuire all’economia familiare. A seguito di questo gesto, il protagonista decide di diventare complice chiedendo un riscatto al governo inglese da reinvestire per il bene sociale.

Alle 21.15 di sabato 13 agosto il grande schermo di Massa Lombarda propone la visione di “Tre piani” di Nanni Moretti, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. La storia s’incentra su tre famiglie che abitano in un bell’edificio elegante, apparentemente tranquillo. Infatti, dietro le porte di ogni abitazione la vita dei condomini si nascondono problemi di coppia e famiglie irrequiete e, nonostante si trovino in piani diversi del palazzo, le loro vite finiranno inevitabilmente per scontrarsi.

La seconda settimana d’agosto della rassegna cinematografica si conclude domenica 14 agosto con la proiezione di “Dune“, diretto da Denis Villeneuve. Ambientato in un lontano futuro, controllato da un impero interstellare nel quale vige una sorta di feudalesimo, si racconta la storia del giovane Paul, discendente della casata degli Atreides, che si trasferisce sul pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme ai genitori e alcuni consiglieri. Tuttavia, Dune è sotto il mirino di tutte le forze dell’universo per una rarità che cresce solo su quel terreno: si tratta di una risorsa che permette a chi la possiede di viaggiare nello spazio, ottenere capacità sovrumane e può vivere più a lungo. Non solo i nemici della casata cercheranno di ostacolare la famiglia, ma anche da dai Fremen, popolo nativo di Dune, che abita i deserti più profondi del pianeta. Scoppia così una vera e propria guerra, ma solo chi riuscirà a sopravvivere potrà impossessarsi della sostanza più ambita dell’universo.

Il film ha ottenuto sei Premi Oscar nel 2022.