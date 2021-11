Confermato oggi, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è svolta a Brescia, l’arrivo della “Freccia Rossa” a Cervia- Milano Marittima per il 15 giugno 2022. La 1000 Miglia 2022 andrà in scena dal 15 al 18 giugno. Quattro tappe si susseguiranno lungo gli oltre 1.900 chilometri di strade italiane dalla suggestiva bellezza paesaggistica e artistica: da Brescia a Cervia-Milano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a Roma, da Roma a Parma e da Parma a Brescia. Parteciperà come ogni anno un grande numero di vetture d’epoca di straordinario valore storico, tecnico e sportivo.

Nata nel 1927 come gara di velocità la 1000 Miglia è oggi la corsa di regolarità per auto storiche che attraversa gli scenari unici dell’Italia più bella, una gara definita da Enzo Ferrari come un “museo viaggiante” unico nel suo genere e oggi riconosciuta come “la Corsa più bella del mondo”. Corsa di grande prestigio, l’edizione 2020 è stata premiata nella categoria «gare» del Premio Best in Classic, il gran galà del motorismo. La 1000 Miglia è stata riconosciuta dalla giuria come «la più esaltante tra le gare di auto storiche». Un riconoscimento teso a valorizzare e sostenere manifestazioni e i progetti che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno e che hanno una valenza particolare.

“Un importantissimo appuntamento con sport, eleganza e prestigio di livello nazionale ed internazionale al quale Cervia non poteva mancare. – dichiara Michela Brunelli, assessore allo Sport del Comune di Cervia –Grande orgoglio per la città, la corsa più bella del mondo è una grande opportunità di visibilità che aggiunge particolare fascino alla magia del nostro territorio e alla accoglienza della nostra gente. Siamo molto felici di ospitare nuovamente una tappa di questo evento che ha sempre visto grande interesse e coinvolgimento da parte della città e dei suoi ospiti; un evento prestigioso che ci accompagna dal 2018 e che siamo orgogliosi di mantenere nel tempo”.