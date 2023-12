La squadra Under 19 della Consar, campione d’Italia di categoria, è stata tra le società premiate per meriti sportivi nell’ambito di Sport Valore Comune, la manifestazione, giunta alla seconda edizione, organizzata dal Comune di Ravenna per attribuire un riconoscimento alle eccellenze sportive del territorio e svoltasi nel pomeriggio di martedì nella Sala Rossa del Pala de Andrè.

A ritirare il premio per l’Under 19 è stato il presidente Matteo Rossi. “Ringrazio, a nome mio e della società, il Comune di Ravenna e l’assessore allo sport Costantini, per questo riconoscimento – ha detto Rossi – e mi complimento per questa ottima iniziativa. Già l’anno scorso avevo potuto apprezzare il valore di questo momento, in cui si tocca con mano quanto alto sia il livello sportivo della nostra città e quanti degni interpreti lo onorino in Italia e all’estero. Per il Porto Robur Costa 2030, questo premio è un’ulteriore conferma che stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda il lavoro sul settore giovanile. E un grazie lo rivolgiamo anche per averci messo nelle condizioni di tornare quest’anno a giocare al Pala de Andrè: ci tenevamo tutti, dalla società ai giocatori, in molti dei quali ho colto emozione ed entusiasmo, fino ai tifosi”.

A2. Rinviata la partita Cantù-Ravenna Intanto, per consentire la partecipazione della nazionale juniores al torneo Wevza, in Germania, dal 9 al 13 gennaio, valido come qualificazione ai prossimi campionati europei di categoria, e al collegiale che precede questa partecipazione, Legavolley ha rinviato alcune partite del campionato di A2, tra cui quella della Consar del 14 gennaio in casa della Pool Libertas Cantù (che tra i convocati ha lo schiacciatore Lorenzo Magliano), valida per la terza giornata di ritorno.

Nei prossimi giorni sarà fissata la data del recupero.