Per il weekend del solstizio d’estate, Casa Monti propone tante attività alla Riserva Naturale di Alfonsine. Si comincia venerdì 21 giugno alle ore 20.30 con Ascolto notturno alla Riserva Naturale, per ascoltare i canti degli uccelli notturni e ammirare la natura alle luci del tramonto. Il ritrovo è presso Casa Monti per poi spostarsi presso la Stazione 1 della Riserva Naturale di Alfonsine.

Si consiglia di munirsi di repellente per zanzare e torcia.

Doppio appuntamento per sabato 22 giugno: alle ore 10 Riserva 2.0 escursione in Riserva Naturale alla scoperta di flora e fauna delle nostre zone con chiavi dicotomiche accompagnati da una guida esperta di Atlantide, nel pomeriggio alle ore 15.30 presso Casa Monti si prosegue con i weekend della Scienza, con un appuntamento dedicato alle cellule animali e vegetali e la realizzazione di un modellino 3D.

Domenica 23 giugno alle 15.30 ritorna Riserva 2.0 alla Stazione 1 Ex Cava Violani.

Le attività sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria al 0545 38149 -393 9298398- casamonti@atlantide.net