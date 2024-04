In vista di gara2 di semifinale dei playoff tra Consar Ravenna e Yuasa Battery Grottazzolina, in programma domenica 14 aprile alle 18 al Pala De Andrè, la società Porto Robur Costa 2023 attiva la prevendita dei biglietti, con prelazione per gli abbonati.

Online, dal sito ufficiale del club www.portoroburcosta2030.it/biglietteria, è possibile per abbonati e tifosi acquistare il biglietto già da domani, martedì 9 aprile con questi orari: il diritto di prelazione si chiude venerdì 12 alle 22, la vendita libera dei biglietti è attiva fino alle 12 di domenica 14 aprile.

E’ attiva anche una prevendita all’ingresso principale del Pala Costa nei pomeriggi di mercoledì 10 e venerdì 12 aprile dalle 15.30 alle 18.30. Sarà possibile far valere il diritto di prelazione e acquistare il biglietto.

Il giorno della partita, le biglietterie del Pala De Andrè apriranno alle 16.30.