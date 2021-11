Si è aperta oggi, domenica 14 novembre, la prevendita online dei biglietti per il turno infrasettimanale di mercoledì 17, che vedrà l’Olimpia Teodora ospitare, alle ore 20.30 al PalaCosta, la Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

In occasione di questa importante partita, la società ravennate ha deciso di ridurre ulteriormente i prezzi per i più giovani. L’ingresso sarà quindi OMAGGIO per tutti i ragazzi sotto ai 12 anni, mentre il costo del biglietto RIDOTTO per la fascia 12-18 anni scende a 5€.

La prevendita online è disponibile sul sito Vivaticket ( https://www.vivaticket.com/it/biglietto/olimpia-teodora-futura-volley-giovani-b-a/169552 ) fino alle 17 di mercoledì, mentre la biglietteria del PalaCosta, sempre il giorno della partita, aprirà a partire dalle 19.

Si ricorda che per accedere alle partite sarà necessario esibire all’ingresso una certificazione verde Covid-19 (Green Pass) valida. L’apertura dei cancelli del palazzetto è prevista a partire dalle 19.30.

I prezzi

INTERO -> €12

RIDOTTO (Over 65) -> €8

RIDOTTO (12-18 anni) -> €5

OMAGGIO per gli Under 12

Maggiorazione di 1€ sui biglietti in prevendita