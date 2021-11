Sul sintetico di Pero il Ravenna fa vedere sprazzi di ottimo calcio ma, pur dominando la gara, manca quella lucidità che permetterebbe di portare a casa punti, padroni di casa che con una gran giocata di Maini possono festeggiare uno scalpo prestigioso.

Alcione che in avvio vuole fare subito sentire il peso del fattore campo, i giallorossi rispondono trovando in fretta le misure ed il feeling con il campo e rispondendo colpo su colpo. Al 10’ il primo episodio decisivo: palla rubata, probabilmente fallosamente, a centrocampo a Lussignoli e contropiede degli arancio blu, su una ribattuta in area arriva Bonaiti che controlla e insacca. In Ravenna incassato il gol si mette a testa bassa e comincia a macinare gioco, rendendosi pericoloso prima con Calì, ribattuto, poi sul conseguente corner con il colpo di testa di Ercolani che scheggia l’incrocio dei pali. Di nuovo Calì al 26’ prova a trovare il pareggio ma senza fortuna. Non serve la fortuna a Guidone, che sul cross di Macrì fa vedere di che pasta è fatto e con una incornata perfetta trova il gol del meritato pareggio. Giallorossi che continuano a spingere ed ospiti che, con un ottimo Maini, respingono le incessanti offensive ospiti. Allo scadere è solo un recupero prodigioso ad impedire a Spinosa di trovare il colpo vincente dentro l’area piccola. Nella ripresa il copione non cambia ed il Ravenna continua a cercare di sfondare l’arcigna difesa lombarda. Attorno al 20’ è il neo entrato Ambrosini che impegna Vinci in angolo con un velenoso destro dal limite e dopo solo due minuti ci riprova di testa su cross di Saporetti ma trovando nuovamente attento l’estremo difensore. Si riaffaccia nell’area giallorossa l’Alcione e con un contropiede pericoloso guadagna un angolo. Corner battuto magistralmente da Piccinocchi e Maini che si stacca dal marcatore e colpisce al volo sul secondo palo mandando in visibilio i suoi. Padroni di casa che a questo punto si arroccano ancora di più a difesa di un prezioso risultato e Ravenna che non riesce a pungere, l’ultima opportunità arriva sul destro defilato di Saporetti che non riesce ad angolare e viene parato da Vinci. Ravenna che torna a casa a mani vuote, ma si avvia alla settimana del derby con il Forlì forte di un’altra ottima prestazione e con una settimana tipo di lavoro per potere ritrovare la lucidità che oggi avrebbe permesso di portare a casa un risultato ben diverso.

TABELLINO:

Alcione Milano – Ravenna Football Club 1913: 2-1

Alcione Milano: Vinci, Soldi, Ortolani, Piccinocchi, Maini, Petito, Lattarulo, Bonaiti, Manuzzi, Cannataro, Bangal (33′ st Morselli). A disp.: Novi, Tucci, Comi, Latini, Lacchini, Pio Loco, Apicella, Viola. All.: Giovanni Cusatis.

Ravenna Football Club 1913: Botti, Antonini Lui, Polvani, Lussignoli (14′ st Haruna), Calì, Saporetti, Guidone, Ercolani (14′ st Prati), Macrì (13′ st Ambrosini), Grazioli, Spinosa. A disp.: Salvatori, De Angelis, Nagy, Mascanzoni, Ceccuzzi, Sylla. All.: Andrea Dossena.

Reti: 10′ pt Bonaiti, 29′ pt Guidone, 28′ st Maini.

Note: Ammoniti: Bonaiti, Macrì.