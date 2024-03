La Fenix Energia vince 3-2 il big match con il GUT Chemical Bellaria, ma è una vittoria che lascia un po’ d’amaro in bocca, perché con i due punti non riesce a riprendersi la vetta della classifica. Al primo posto resta il Bellaria con 45 punti che potrebbe essere superata sabato dal Forlimpopoli (ora terzo con 43 punti) in caso di vittoria sul campo dell’Involley Lugo. Faenza al momento è seconda con 44 punti e dovrà fare bottino pieno nelle restanti tre gare per cercare di conquistare uno dei primi due posti che varrebbero i play off.

La Fenix Energia entra in campo determinata e con l’intenzione di cancellare il passo falso di Russi e questa grinta le permette di vincere i primi due set (25-21 e 25-20). Un 2-0 nato dalla grande prestazione del collettivo e dalla grinta che mette in difficoltà la capolista. Bellaria però rialza la testa nel momento chiave del terzo set sul 17-17. Un break di 7-1 le permette di raggiungere il 24-18 e di chiudere i conti sul 25-20. La Fenix Energia subisce il colpo a livello mentale e inizia il quarto set nel peggiore dei modi, trovandosi sotto 1-8. Un vantaggio che viene ridotto fino al -3, ma mai colmato e così il Bellaria impatta il match sul 2-2 vincendo la frazione. Faenza si riscatta nel tie-break, passando subito a comandarlo 6-1 e vincendolo 15-11.

Il campionato si ferma per la pausa pasquale: la Fenix Energia ritornerà in campo sabato 6 aprile alle 19 in casa del Project System Rimini.

Fenix Energia Faenza – GUT Chemical Bellaria 3-2 (25-21; 25-20; 20-25; 19-25; 15-11)

FAENZA: Alberti 20, Casadio ne, Bertoni 22, Solaroli 2, Francesconi ne, Gorini 9, Betti ne, Emiliani, Baldani 6, Cavallari 14, Seganti (L1), Zoli (L2), Guardigli ne, Maines 4. All.: Manca

BELLARIA: Fortunati 5, Agostini, Zammarchi 13, Ariano, Mazza ne, Ceccarelli ne, Zatti 4, Ioli, Grandi 10, Tosi Brandi 19, Pari (L1), Paolucci 10. All.: Canducci

NOTE. Punti in battuta: Faenza: 3 Bellaria: 6; Errori in battuta: Faenza: 8, Bellaria: 7; Muri: Faenza: 11, Bellaria: 8