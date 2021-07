La Legavolley ha diramato oggi il calendario del 77° campionato di SuperLega Credem Banca, che prenderà il via domenica 10 ottobre 2021, per concludersi il 20 marzo 2022. Sono tredici le squadre al via e, come due campionati fa, la Consar osserverà il suo turno di riposo in occasione dell’ultima giornata. Spiccano alcune analogie con il calendario dello scorso campionato. La squadra ravennate debutterà contro Piacenza (è la quarta volta che succede in undici campionati di SuperLega), ma questa volta in trasferta; alla sesta e alla settima nell’ordine sfiderà Vibo e Perugia. Il debutto al Pala de Andrè avverrà domenica 17 ottobre contro la matricola Prisma Taranto.

Sono cinque i turni infrasettimanali: 3 novembre (Consar Ravenna-Vero Volley Monza), 24 novembre (Lube Civitanova-Consar Ravenna), 8 dicembre (Consar Ravenna-Itas Trentino), 29 dicembre (Prisma Taranto-Consar Ravenna), 6 Gennaio (Consar Ravenna-Padova). E sono tre le giornate di sosta: 24 ottobre per le finali di Supecoppa, 2 gennaio per i quarti di Coppa Italia e 23 gennaio per la final four di Coppa Italia.

“Sono un pò sorpreso da quel che ci ha riservato la sorte per le prime partite di campionato, in cui non incontreremo le squadre più titolate – è l’analisi di coach Zanini – e blasonate. La nostra è una squadra che probabilmente più delle altre avrebbe avuto necessità di un pò più di tempo per acquisire sicurezza e dare l’opportunità ai ragazzi di raggiungere una buona sintonia di gioco, prima di affrontare alcuni di quelli che innegabilmente per Ravenna saranno scontri importanti in vista dell’obiettivo salvezza. Ci sarà invece un bel tour de force in tutto il mese di novembre quando giocheremo contro 3 delle big del campionato e andremo sul difficile campo di Vibo. In ogni caso, a parte queste riflessioni, affronteremo con serenità questo prossimo campionato con la consapevolezza di dovere considerare ogni match come il più difficile e quello più importante per noi”.

Il calendario della Consar

And. 10/10/21 – Ritorno 26/12/21: Piacenza-Consar Ravenna

And. 17/10/21 – Ritorno 29/12/21: Consar Ravenna-Taranto

And. 31/10/21 – Ritorno 06/01/22: Padova-Consar Ravenna

And. 03/11/21 – Ritorno 09/01/22: Consar Ravenna-Monza

And. 07/11/21 – Ritorno 16/01/22: Consar Ravenna-Modena

And. 14/11/21 – Ritorno 30/01/22: Vibo Valentia-Consar Ravenna

And. 21/11/21 – Ritorno 06/02/22: Consar Ravenna-Perugia

And. 24/11/21 – Ritorno 13/02/22: Civitanova-Consar Ravenna

And. 28/11/21 – Ritorno 20/02/22: Consar Ravenna-Milano

And. 05/12/21 – Ritorno 27/02/22: Verona-Consar Ravenna

And. 08/12/21 – Ritorno 06/03/22: Consar Ravenna-Trento

And. 12/12/21 – Ritorno 13/03/22: Cisterna-Consar Ravenna

And. 19/12/21 – Ritorno 20/03/22: riposo