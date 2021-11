Si comunica che nella giornata di oggi è stato definito il tesseramento di Marco Crocchianti.

Marco, difensore centrale classe 1996 già da quest’estate si stava allenando con la squadra in attesa di recuperare dagli infortuni che ne hanno frenato la crescita. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Siena ed in passato, Spezia, Reggiana e Sud Tirol. Sarà già a disposizione di Dossena per la gara di domenica ed ha scelto la maglia numero 16.

Il centrale classe ’96 ha firmato fino al termine della stagione