Visoni, Perini (Ama Ravenna): “Chiudere l’allevamento ravennate per non incorrere nei rischi di mutazione del coronavirus”

Arriva dal Nord Europa il nuovo allarme legato al coronavirus. In Danimarca, negli allevamenti di visoni, è stata evidenziata una mutazione del virus che potrebbe minacciare l’efficacia del vaccino. Altri casi di coronavirus negli allevamenti di visoni sono stati segnalati in Olanda, Svezia, Spagna, Stati Uniti ed anche in Italia. Il caso verrà portato in consiglio comunale da Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna, lista civica a sostegno della maggioranza. Proprio nel territorio ravennate è infatti presente uno degli allevamenti di visoni della Romagna.