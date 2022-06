I Carabinieri festeggiano l’anniversario dell’Arma: premiati i militari distintisi in servizio | VIDEO

I Carabinieri festeggiano i 208 anni dalla fondazione dell’Arma. Celebrazione ufficiale lunedì mattina alla Caserma “Giovanni Frignani”, sede del Comando Provinciale di Ravenna, alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose del territorio provinciale per celebrare, oltre all’anniversario della fondazione, anche l’operato dei carabinieri in servizio durante l’ultimo anno, il cui lavoro è stato sottolineato con una trentina di encomi e medaglie.

È stato un anno molto particolare per l’intera società, durante il quale si sono ancora fatte sentire le conseguenze della pandemia e dell’isolamento. Sono aumentati del 26% nell’ultimo anno i reati per il “codice rosso”, istituito per contrastare la violenza di genere. Proprio i militari dell’Arma hanno scongiurato a Brisighella il verificarsi di un nuovo caso di femmicidio all’interno di una coppia con gravi problematiche. Complessivamente sono state 368 le persone arrestate nell’ultimo periodo e 2800 i cittadini segnalati in stato di libertà. Numerosi purtroppo i casi di truffa, sia a scapito di persone anziane, sia con vittima utenti della rete.

Nel suo discorso di ringraziamento, il Comandante provinciale, Colonnello Marco De Donno, ha voluto sottolineare l’impegno dell’Arma per contrastare la diffusione del coronavirus, il ritorno a scuola delle divise per incontrare e per sensibilizzare i giovani sui temi del bullismo, della sicurezza stradale, degli abusi di sostanze.

Non ultimo, il lavoro del Corpo Forestale, tema anche questo al centro degli incontri con le scolaresche, con gli agenti in servizio impegnati nel contrasto della pesca abusiva, nella tutela della fauna selvatica e degli animali d’affezione, sempre più oggetto di traffici illeciti, e in materia di rifiuti e di tutela dell’ambiente.

Elenco militari premiati “Festa Arma 2022”

“Tenente Colonnello Francescopaolo PETRELLI, Luogotenente Vladimiro PORTULANO, Maresciallo Capo Domenico GRILLO, Maresciallo Massimiliano MANCA, Appuntato Scelto Qualifica Speciale Luigi MARRA e Appuntato Enrico FEDELE, encomio del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna”

“Comandante di Reparto Operativo di Comando Provinciale e addetti al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, evidenziando spiccate capacità professionali, elevato senso del dovere e non comune acume investigativo, svolgevano complessa attività di indagine sul fenomeno dei furti in danno di sportelli bancomat. L’operazione consentiva di trarre in arresto 8 soggetti, colpiti da misura cautelare. Province di foggia, Ravenna, Rimini, Forli’–Cesena e Modena, gennaio 2020 – gennaio 2021”

“Luogotenente Alessandro PIETROSANTI, Maresciallo Capo Luca CERBERA, Maresciallo Capo Fernando IODICE, Maresciallo Capo Domenico GRILLO, Brigadiere Giuseppe Giovanni SANFILIPPO, Vice Brigadiere Giorgio DELLE MONACHE, encomio del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna”

“addetti a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, dando prova di elevata professionalità, non comune senso del dovere e spiccato spirito di iniziativa, fornivano determinante contributo ad articolata attività di indagine che consentiva di sottoporre a fermo di indiziato di delitto l’autore di un efferato omicidio. Ravenna e provincia, ottobre 2018 – maggio 2019”

“Appuntato Scelto Qualifica Speciale Massimo SCALABERNI, Carabiniere Scelto Daniele PRIZZI e Carabiniere Scelto Aniello RUSSO, encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna”

“Comandante e addetti di Sezione Radiomobile di Nucleo di Compagnia capoluogo evidenziando elevata professionalità, spiccato intuito investigativo e non comune spirito di servizio, svolgevano articolata attività d’indagine concernente la coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto del responsabile ed il sequestro di oltre 23 chilogrammi di droga. Ravenna, ottobre 2019 – agosto 2020”.

“Luogotenente Carica Speciale Giovanni MAIORANA e Maresciallo Capo Marco ZOLEO, encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna”

“Comandante e addetto a stazione capoluogo, dando prova di elevatissima professionalità, spiccato acume investigativo e spirito di sacrificio, svolgevano complessa attività di indagine che consentiva di identificare i responsabili della commissione di truffe e furti ai danni di anziani. L’operazione si concludeva con l’arresto di due persone ed il recupero di gran parte dei proventi dell’attività delittuosa. Ravenna e provincia, aprile – luglio 2019”.

“Luogotenente Alessandro PIETROSANTI, Maresciallo Capo Luca CERBERA, Maresciallo Capo Domenico GRILLO, Brigadiere Capo Qualifica Speciale Fernando MARGARITO e Appuntato Scelto Matteo DRAGONETTI”

“Luogotenente Alessandro PIETROSANTI, encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia”

“Comandante di Stazione operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, evidenziando elevata professionalità, alto senso del dovere e pregevole, intuito investigativo, forniva determinante contributo ad un’indagine nei confronti di un sodalizio criminale dedito alla commissione di diversi delitti scaturiti dalla compravendita illecita di loculi cimiteriali che si concludeva con l’esecuzione di una misura cautelare a carico di 5 persone responsabili di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, violazione di sepolcro, vilipendio, occultamento, distruzione e soppressione di cadavere ed altri gravi reati. Monreale (pa), novembre 2017 – settembre 2017”.

“Maresciallo Capo Luca CERBERA, encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Calabria”

“Addetto a stazione distaccata in territorio caratterizzato da altissimo indice di criminalità’ organizzata, evidenziando elevata professionalità, abnegazione e spiccato intuito investigativo, forniva determinante contributo ad articolata indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti, che si concludeva con l’arresto di 9 persone ed il sequestro di 1,4 kg di marijuana. San Demetrio Corone (CS), agosto 2016 – gennaio 2017”.

“Maresciallo Capo Domenico GRILLO, encomio del Comandante Interregionale Vittorio Veneto”

“Addetto a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, evidenziando spiccata iniziativa e ferma determinazione, non esitava ad affrontare due malviventi che, armati di taglierino, stavano perpetrando una rapina in un istituto di credito, riuscendo, al termine di una colluttazione, a trarre in arresto uno dei responsabili. L’intervento si concludeva con il fermo del complice ed il recupero dell’intera refurtiva. Ravenna 14 – 16 marzo 2019”

“Brigadiere Capo Qualifica Speciale Fernando MARGARITO, elogio del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna”

“Addetto a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, sorretto da straordinarie spinte motivazionali e incondizionata dedizione al servizio, ha svolto l’incarico devoluto con eccezionale entusiasmo elevata competenza e profondo senso del dovere, distinguendosi per costante lodevole comportamento ed elevato rendimento in servizio, in particolar modo nella gestione delle attività investigative concernenti i reati in danno delle fasce più deboli, contribuendo così ad esaltare il prestigio dell’istituzione. Ravenna, 1° gennaio 2019 – 21 novembre 2021”

“Appuntato Scelto Matteo DRAGONETTI, encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna”

“Addetto a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, evidenziando spiccate doti professionali, perseverante impegno ed elevato spirito di sacrificio, forniva determinante contributo a complessa attività di indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto di 26 persone, il deferimento in stato di libertà di altri 50 correi, il sequestro di un considerevole quantitativo di droga e la confisca di beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre un milione di euro.

Province di Reggio Emilia, Milano, Bergamo, Cremona, Modena e Parma, novembre 2016 – giugno 2018”.

“Brigadiere (in congedo) Valeriano SAVINI, concessione di Medaglia di Bronzo al valor civile del Presidente della Repubblica”.

“Libero dal servizio, interveniva sul luogo di un’esplosione di una bombola di gas all’interno di un chiosco che aveva provocato il ferimento di quattro persone e un incendio con danni ai chioschi vicini. Straordinario esempio di umana solidarietà e di elevate virtu’ civiche. Codigoro, 8 giungo 2014”