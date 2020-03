Violento scontro a Prada fra un camion e un’auto: 77enne ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi

Violento schianto a Prada nel pomeriggio di martedì 31 marzo intorno alle 17. Un uomo di 77 anni è stato trasportato all’ospedale di Faenza in condizioni molto gravi. L’incidente è avvenuto all’incrocio fra via Prada e via Corleto, fra una Fiat Punto condotta dal 77enne e un camion, un trasporto eccezionale in marcia verso Forlì lungo la provinciale. Il mezzo pesante è andato ad impattare contro la fiancata della vettura che si è immessa lungo via Prada provenendo dalla strada laterale. L’impatto è stato inevitabile. Dopo l’urto, l’auto è stata trascinata per una decina di metri e si è arrestata sulla riva del fosso contro un palo della luce.