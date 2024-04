Si è conclusa domenica 31 marzo “Intreccio tra i popoli”, residenza d’artista che ha visto la partecipazione di un gruppo di nove studentesse designer ucraine, provenienti dall’Università Politecnica Nazionale di Leopoli per svolgere uno stage di una settimana presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo.

Le ragazze, accolte e ospitate dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri, hanno partecipato a laboratori di intreccio a cura del maestro Luigi Barangani, nell’ambito del progetto “Emergency Design – Design Rebuild Life” dell’associazione Milano Makers su richiesta dell’associazione ucraina Vitaukr. L’obiettivo del progetto è quello di orientare i nuovi designer verso l’utilizzo di materiali nobili e biodegradabili per supportare progetti di economia circolare.

L’esperienza si concluderà con la mostra che sarà allestita alla “Fabbrica del Vapore” di Milano dal 14 al 21 aprile 2024, dove saranno esposti i lavori realizzati durante lo stage e la mostra “Un fiasco villanovese”.

Il soggiorno è stato inoltre l’occasione per visitare Ravenna e Faenza, con il Museo delle Ceramiche, e per fare esperienza del ricco tessuto associativo locale. Le ragazze sono infatti state ospiti di alcune associazioni villanovesi per alcuni momenti conviviali. Inoltre, il gruppo è stato accolto venerdì 29 marzo dalle assessore comunali Monica Poletti e Caterina Corzani. Durante il loro pomeriggio bagnacavallese le ragazze sono state intervistate dagli operatori di Radio Sonora, hanno visitato il centro storico grazie all’associazione Comunicando e hanno poi concluso la giornata con una cena offerta dall’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim e ospitata dal centro sociale Amici dell’Abbondanza.

Il progetto è stato coordinato dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri e realizzato con il contributo del Comune di Bagnacavallo.