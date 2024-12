Pasquina Taroni ha compiuto la bellezza di 102 anni, ed è stata festeggiata dai parenti, a partire da figli e nipoti.

Ha ricevuto anche la visita del Sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi che l’ha omaggiata con una pergamena e un mazzo di fiori.

Pasquina è nata a Barbiano ed abita a Massa Lombarda dal 1978. Ha sempre svolto il faticoso lavoro di contadina ed operaia agricola ma è in possesso di una lucidità e memoria straordinarie. Tra gli episodi significativi della propria esistenza, che ancora racconta, è presente il viaggio di nozze in bicicletta fino a Cotignola perché non poteva permettersi altro o quando durante la guerra proteggeva il figlio maggiore col proprio corpo durante i bombardamenti nazifascisti.

Pasquina è vedova da oltre 20 anni, ha avuto 4 figli, 3 dei quali ancora in vita che la riempiono quotidianamente d’affetto.