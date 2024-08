“Premesso che

il Comune di Ravenna ha affidato a seguito di gara pubblica ad Arco Lavori la “CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART 183 COMMA 15 DEL DLGS 50/2016, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE E CENTRO FITNESS”.

Il contratto di concessione con Arco Lavori è stato stipulato in data 28 luglio 2023.

Considerato che

– come asserito dalle società natatorie ravennati, che da decenni usufruiscono delle vasche della piscina comunale per realizzare le proprie attività corsistiche, agonistiche in particolare, i lavori di riqualificazione nell’impianto natatorio ne comporterebbero la chiusura totale per un periodo di almeno 2 anni per quanto riguarda la sola piscina da 50 metri;

– le società natatorie ravennati svolgono la propria attività in favore di circa 4.000 utenti ogni anno;

– nei periodi di chiusura dell’impianto natatorio, le società di nuoto dovranno trasferire la propria attività presso altri impianti sportivi limitrofi, con conseguente aumento dei costi economici e disagi legati al maggior tempo necessario per gli spostamenti.

Ritenuto che

occorra evitare che i maggiori costi per le società sportive natatorie legati al trasferimento della propria attività in impianti limitrofi, si riversino a cascata sulle famiglie degli atleti, con il rischio che alcuni di questi siano costretti a rinunciare alla propria attività sportiva.

Evidenziato che

il Comune di Ravenna, sentite le associazioni natatorie che utilizzano la piscina comunale, determini per tutto il periodo della chiusura delle vasche, un contributo economico che permetta l’assorbimento dei maggiori costi e che eviti di aumentare le rette per le famiglie degli atleti

Per le considerazioni esposte impegna la Giunta Comunale

a consultare al più presto le associazioni natatorie che utilizzano la piscina comunale, al fine di concordare con le stesse il contributo economico necessario per la copertura dei maggiori costi che le stesse dovranno sostenere per garantire ai propri tesserati i servizi in conseguenza ai lavori di riqualificazione dell’impianto natatorio comunale.”