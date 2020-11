Venerdì riparte il prestito con consegna a domicilio della Biblioteca Manfrediana

Partirà venerdì il nuovo servizio di prestito a domicilio organizzato dalla Biblioteca Manfrediana grazie al supporto dei volontari dei 5 rioni faentini. Dal 6 novembre scorso, infatti, le biblioteche rientrano nei luoghi di cultura chiusi al pubblico dall’ultimo decreto. Come durante il lockdown, quindi, la Manfrediana ha deciso di mantenere aperta la possibilità di chiedere in prestito i libri. D’altronde, durante la quarantena, quando venne inaugurato il servizio, l’istituto fu sommerso di richieste e, alla riapertura delle sale, moltissimi faentini si recarono fra gli scaffali per cercare libri da leggere o per recarsi nelle aule studio. Come durante le settimane nelle quali non si poteva uscire dalle abitazioni, quindi, saranno i volontari a passare casa per casa per consegnare i libri o i dvd. A differenza di quel periodo, però, questa volta i volontari ritireranno anche i libri presi in prestito, che poi saranno messi in quarantena per una decina di giorni, per tornare infine nuovamente disponibili per il prestito.