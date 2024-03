Il Questore di Ravenna, Lucio Pennella, ha disposto la chiusura per quindici giorni di un esercizio per la vendita di generi alimentari nel centro di Ravenna in applicazione dell’art.100 del Tulps.

Il provvedimento, istruito dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna, si è originato in seguito ai diversi controlli effettuati nel locale dalle forze dell’ordine, che hanno rilevato in più occasioni la violazione dell’Ordinanza del Sindaco di Ravenna che regola la somministrazione degli alcolici.

“Le condotte dell’esercente oltre a rappresentare un palese abuso dei vincoli stabiliti dalla Legge, confermano la violazione delle condizioni per le quali è stata rilasciata la relativa licenza di esercizio e costituiscono una fonte di pericolo per la sicurezza dei cittadini”.

Si tratta dello stesso locale, tra l’altro, che nelle settimane scorse è stato teatro di un tentativo di omicidio.

Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata odierna da agenti della Questura di Ravenna.