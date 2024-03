Tulipani dove si è abbattuta la tromba d’aria: in tanti per fotografarli e raccoglierli

5 mila tulipani di 12 differenti varietà dov’era, e dove è ancora, visibile la distruzione della tromba d’aria del luglio scorso. Ha inaugurato nel pomeriggio del 28 marzo l’iniziativa dell’azienda agricola RAZ ad Alfonsine, che ha coltivato i tulipani fra i filari colpiti la scorsa estate. E in tanti hanno immediatamente risposto per scattarsi una foto fra i fiori colorati o per raccogliere le piante da poter portare a casa. Sabato e domenica l’evento si amplia e, grazie alla collaborazione con l’Home Restaurant FrassoRé, sarà possibile un aperitivo o una merenda fra i filari