Vendemmia: le previsioni parlano di un aumento della produzione, ma, a causa del coronavirus, preoccupa il mercato

Produzione in crescita rispetto all’anno scorso. Le previsioni della vendemmia, anticipata al 10 agosto per le basi spumante, parlano di presenza di uva maggiore rispetto al 2019. I dati regionali e romagnoli raccontano di un 10% di prodotto in più. Una buona notizia per l’agricoltura dopo una stagione troppo travagliata. Non preoccupa, o comunque preoccupa limitatamente, la carenza di lavoratori stagionali, situazione sollevata in questi giorni in diverse zone dell’Italia. I timori arrivano invece dal mercato, con la crisi sanitaria che ha creato numerose difficoltà e dubbi sulle esportazioni.