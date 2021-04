Sfidare la crisi da Covid mettendo sul piatto coraggio e voglia di fare. La terza generazione della storica azienda agricola Floricoltura Bandini di Reda di Faenza, rappresentata da tre giovani tra i 22 e i 25 anni, porta la campagna in città aprendo una bottega a km zero nel cuore di Faenza. Beniamino Liverani 22 anni, Maria Teresa Babini 23 e Tommaso Liverani 25, con il supporto delle madri Cristina e Anna Rita Bandini hanno deciso di investire e innovare l’azienda di famiglia avviata ormai diversi decenni fa dal nonno e da sempre attiva nella produzione di piante ornamentali, aromatiche, fiori, ortaggi e frutta. Nella mattinata odierna, alla presenza del Vicesindaco con delega alle Politiche Agricole, Andrea Fabbri, ha aperto i battenti in Borgo, per la precisione all’11 di piazza Francesco Lanzoni, la bottega ‘Floricoltura Bandini’ dove tutte le mattine, dal lunedì al sabato, è possibile acquistare direttamente le produzioni aziendali, rigorosamente a filiera corta e di stagione.

L’azienda agricola, aderente alla rete Campagna Amica di Coldiretti, è presente inoltre tutti i sabati mattina al Mercato Contadino coperto di Ravenna (via Canalazzo 59) e continua con la vendita diretta presso la sede aziendale di via Reda 149.