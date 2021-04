Fondazione Flaminia: al via la prima edizione del festival UniversalMente dedicato all’università e ai suoi saperi

Prende il via oggi il festival UniversalMente, il nuovo format promosso dalla Fondazione Flaminia che offre ai cittadini approfondimenti e spunti di riflessione su attualità e cambiamenti sociali. Grazie al coinvolgimento dei docenti dei corsi di laurea Unibo del Campus di Ravenna infatti, durante il festival sarà possibile prendere parte a seminari e dibattiti in cui i docenti ravennati dialogheranno insieme a ospiti di altri atenei, esponenti del giornalismo, della politica o del lavoro. La prima edizione del festival, che prevede un appuntamento in primavera e uno in autunno, è stata suddivisa in un ciclo di quattro incontri dal nome “Pomeriggi mediterranei”. Il Mediterraneo e il corso in Società e culture saranno infatti i protagonisti della prima edizione della kermesse.