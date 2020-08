Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.179 casi di positività, 19 in più rispetto a ieri, di cui 13 sintomatici.

Dei 19 nuovi casi, più della metà (10) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, poiché individuati nell’ambito di focolai già noti. I 7 asintomatici sono stati individuati grazie al tracciamento dei contatti (3 casi), ai test sulle categorie lavorative più a rischio (2) e ai controlli regionali di screening (1 caso).

Nel complesso, sono in totale 7 i positivi collegati a vacanze o rientri dall’estero: per chi viaggia dai Paesi extra Schengen la Regione ha già previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario, e sono in arrivo ulteriori misure preventive per chi ritorna dai paesi, anche europei, dove i contagi sono più in crescita.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano nella provincia di Bologna, con 11 casi, di cui sette sintomatici. Nel dettaglio si tratta di 4 rientri dall’estero (uno dagli Usa, due giovani che avevano trascorso le vacanze a Pag in Croazia, una persona di ritorno dall’Albania), 4 casi riconducibili a focolai familiari (di cui tre asintomatici), un positivo attributo a focolaio in un centro semi-residenziale per minori, un lavoratore nel settore della logistica intercettato dall’attività di screening regionale e infine un contagio classificato come sporadico.

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi non si è registrata nessuna nuove positività. Si è verificato purtroppo il decesso di una paziente di 94 anni residente a Faenza con gravi patologie pregresse. Si sono registrate, infine, 6 guarigioni complete e 6 guarigioni cliniche di pazienti che dovranno effettuare i tamponi di negativizzazione.

Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che a ieri le persone completamente guarite ammontavano a 1.001 (17 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) erano 92 (4 in più rispetto al 3 agosto); di questi pazienti 7 sono ricoverati e 85 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 64 asintomatici e 21 con sintomi compatibili con tale regime.

Sono, infine 432 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, restano dunque 1.189, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

556 Ravenna

154 Faenza

86 Cervia

72 Lugo

64 Russi

31 Alfonsine

49 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

17 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

22 Fusignano

6 Solarolo

12 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara