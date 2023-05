Si è conclusa a Marina di Ravenna la Regata Nazionale 29er organizzata dal Circolo Velico Ravennate, evento che ha radunato una sessantina di equipaggi, specialisti di questo dinamico e spettacolare doppio giovanile.

Lo sfavore delle condizioni meteo – vento tra i 6 e i 13 nodi molto instabile e tanta corrente – non ha fermato il lavoro degli Ufficiali di Regata, abili nel mandare in archivio ben dieci prove, tre delle quali valide per la serie finale.

A imporsi sono stati Alex Demurtas e Giovanni Santi della Fraglia Vela Riva che, vincendo cinque regate, hanno staccato di 14 punti Malika Bellomi e Beatrice Conti e di 16 il binomio sloveno capitano da Alja Petric; più staccati gli equipaggi Muciaccia-Ufnarovskaia e Contardi-Mattiuzzo, giunti a completare la top five.

Nel corso della premiazione, svoltasi presso la clubhouse del Circolo Velico Ravennate, è stato assegnato anche il Trofeo Eni: destinato alla squadra meglio classificata, è finito nelle mani degli atleti della Fraglia Vela Riva.

La Regata Nazionale 29er è stata supportata dal main sponsor Eni, partner di lunga data del Circolo Velico Ravennate e da sempre attento all’attività agonistica dei più giovani, e dai partner Equa S.r.l. e Bambini S.p.A.