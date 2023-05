A quarantotto ore di distanza dalla prima sfida, ritornano in campo Blacks e Tecnoswitch Ruvo di Puglia per il secondo atto della semifinale play off, con i faentini avanti 1-0. Il match si giocherà alle 18.30 al PalaCattani.

I biglietti si possono acquistare on line sul circuito LiveTicket o dalle 17.30 alle biglietterie del PalaCattani.

Dopo la sfida di domani, ci si sposterà in Puglia per gara 3 in programma venerdì alle 21, mentre le eventuali gara 4 e gara 5 si giocheranno rispettivamente domenica alle 18 a Ruvo di Puglia e mercoledì 24 alle 20.30 a Faenza.

IL PREPARTITA “Siamo stati bravi a vincere nel finale la prima gara, ma ci aspetta una serie molto difficile e lunga – afferma coach Luigi Garelli -. Gara 2 sarà della stessa intensità della prima e dovremo essere bravi a leggere tutte le situazioni di gioco e a farci trovare pronti, perché nei play off ogni partita ha la sua storia e protagonisti differenti e dunque spesso il campo presenta situazioni differenti da quelle che si preparano. Di sicuro dovremo recuperare le energie fisiche e soprattutto mentali, preparando a lottare dal primo all’ultimo minuto.

Ruvo di Puglia ha confermato di essere una squadra molto forte, esperta e con tanti giocatori nelle rotazioni e avrebbe meritato anche lei di vincere ed infatti la prima gara 1 si è decisa al supplementare negli ultimi due possessi. Sicuramente non dovremo commettere l’errore di presentarci in campo contratti, nervosi e indecisi come lo siamo stati domenica, anche se siamo stati poi bravi a reagire ribaltando con caparbietà lo svantaggio. Bisognerà quindi essere ancora più concentrati, perché Ruvo di Puglia ha dimostrato che ha i mezzi tecnici e tattici per metterci in difficoltà in ogni momento”.