I Carabinieri della Stazione di Granarolo Faentino hanno concluso una complessa e meticolosa attività di indagine che ha portato alla denuncia di un pluripregiudicato della zona, di origine marocchina, che, nel febbraio del 2019, aveva rubato vari utensili da lavoro forzando un veicolo parcheggiato nel piazzale di un noto ristorante.

L’uomo, con diversi precedenti penali alle spalle, è stato individuato dai militari dell’Arma grazie anche alla visione di telecamere e all’analisi di svariati database in dotazione alle forze dell’ordine. Le attività investigative svolte hanno ricevuto una importante svolta grazie anche alla comparazione dei dati antropometrici dell’uomo, permettendo così ai Carabinieri di risalire all’identità del colpevole e completare così il quadro indiziario.

In merito all’attività di contrasto dello spaccio di stupefacenti, i militari dell’Aliquota Operativa – NORM della Compagnia di Faenza, dopo aver attenzionato alcune zone della città dove spesso si verificano episodi di spaccio, hanno individuato un pregiudicato straniero mentre cedeva alcune dosi di hashish a un consumatore. Per il primo è scattata una denuncia a piede libero alla competente A.G. mentre nei confronti dell’acquirente una segnalazione alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.