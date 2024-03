Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri, nell’ambito di specifici controlli del territorio finalizzati incrementare la sicurezza, sono stati impegnati in diversi controlli. Sul fronte del contrasto allo spaccio ed al consumo di stupefacenti:

i Carabinieri della Stazione di Lido Adriano hanno denunciato un negoziante straniero residente nella località, poiché trovato in possesso di 15 dosi di cocaina;

i militari dell’Aliquota Operativa – NORM della Compagnia di Faenza, dopo aver attenzionato alcune zone della città dove spesso si verificano episodi di spaccio, hanno individuato un pregiudicato straniero mentre cedeva alcune dosi di hashish a un consumatore. Per il primo è scattata una denuncia a piede libero alla competente A.G. mentre nei confronti dell’acquirente una segnalazione alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.