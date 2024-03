Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri dei Nuclei Radiomobili delle Compagnie di Ravenna e Lugo, nell’ambito di specifici controlli del territorio finalizzati a limitare i sinistri stradali e incrementare la sicurezza sulle strade, hanno sorpreso 6 automobilisti alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. La violazione per guida in stato di ebbrezza ha comportato il ritiro delle loro patenti di guida e la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, nel lughese è stato individuato un cittadino straniero, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, deferito perché alla guida di autovettura nonostante non avesse mai conseguito la patente. Nella circostanza, il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.