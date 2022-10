“Cultura violenta e intimidatoria”: presidi di Cgil, Cisl e Uil dopo gli attacchi subiti

Atti inqualificabili, espressione di una cultura violenta e intimidatoria. Così, in una nota congiunta, i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil commentano gli attacchi vandalistici subiti dalle rispettive sedi nella notte da parte del gruppo novax ViVi. Ignoti hanno scritto con vernice spray sulle diverse sedi di Ravenna e Marina di Ravenna frasi come “Fate i moralisti, ma siete nazisti”, “Vili traditori del popolo”, fino alla minaccia di ritornare nelle varie sedi. Non è la prima volta che il gruppo ViVi intraprende azioni di questo tipo sul territorio ravennate per protestare contro la vaccinazione per il coronavirus e il Green Pass. Colpita anche la sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna, definito “criminale nazista, complice di vax genocidio”.