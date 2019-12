Nuovo parcheggio in ospedale: parecchi malumori per la nuova viabilità

Il nuovo parcheggio dell’ospedale di Faenza sta creando malumori in città fra gli utenti che si presentano e trovano una viabilità rivoluzionata dopo l’apertura del nuovo pronto soccorso. Le nuove esigenze di sicurezza che hanno imposto di mantenere due ingressi separati per le emergenze e per i veicoli degli utenti standard hanno infatti colto impreparati i visitatori del nosocomio. Per quanto riguarda la dirigenza dell’ospedale, proteste e malumori sono stati messi in conto in questi primi mesi dopo la apertura del rinnovato pronto soccorso. D’altronde, il nuovo parcheggio è andato a spezzare una situazione rimasta immodificata nel corso di decenni ed ora è quasi fisiologico lo spaesamento e il malcontento. Oggi, il parcheggio dell’ospedale presenta 10 posti auto gratuiti, regolamentati da disco orario, 6 posti per persone con disabilità e 159 stalli che saranno a pagamento e si presenta con la corsia di accesso e la corsia di uscita per utenti e visitatori una di fianco all’altra.