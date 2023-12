Vannacci a Ravenna non esclude una nuova vita politica e un nuovo libro

Il generale Roberto Vannacci a Ravenna per presentare il libro “Il mondo al contrario”, ospite dell’associazione “Tessere del ‘900”. Una visita particolare quella del Generale, che a Ravenna ha vissuto fino al primo anno di scuola elementare, tornandoci poi puntualmente in vacanza d’estate fino a 16 anni.

Vannacci ha parlato dell’alluvione, sottolineando la mancanza di opere per la sicurezza idraulica del territorio, che avrebbero limitato i danni, secondo il militare. Ha parlato delle polemiche attorno all’annuale manifestazione legata ad Ettore Muti, ritrovo ritenuto legittimo da Vannacci, poiché autorizzato dalla Prefettura.

Proprio domenica sera a Vannacci Report ha dedicato una mini-inchiesta, sostenendo l’esistenza di un accordo con la Lega per una candidatura alle elezioni europee. Vannacci ha smentito la teoria dell’accordo, ma non ha escluso una nuova vita politica.