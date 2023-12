Il mese di dicembre inizia sotto i migliori auspici per gli Arcieri Bizantini che fanno il pieno di successi con 18 podi, nelle prime due gare del mese.

Nella gara del fine settimana a Faenza il “52° Torneo Città di Faenza”, i giallorossi realizzano 5 podi individuali e due di squadra con due nuovi record personali e uno di squadra.

A farla da padrone è sempre l’arco nudo, che negli ultimi anni è cresciuto molto all’interno della società confermando un trend generalizzato, soprattutto nelle categorie maschili.

E quindi, nell’arco nudo master maschile, doppietta bizantina con Massimo Venturi medaglia d’oro con il punteggio di 529 (298+261) seguito a ruota dal compagno di squadra Simone Pizzi, medaglia d’argento con il punteggio di 515 (248+267).

Partito in sordina alla ripresa degli indoor, Venturi dalla gara di casa in poi non è mai sceso dal podio, piazzandosi sempre in seconda posizione (Ravenna, Rimini, Cotignola) e suggellando con questa vittoria la crescita costante che lo porta a realizzare anche il suo nuovo record personale.

Il nuovo punteggio, affiancato a quello realizzato a Ravenna, lo mettono in buona posizione per la qualifica ai prossimi Campionati Italiani Indoor.

Sempre nel maschile c’è il podio di Michele Baroncini, categoria senior, che vince la medaglia d’argento con il punteggio di 514 (258+256).

Presenti sul podio anche le quote rosa dell’arco nudo con Sabrina Bandini, anche lei in crescita, che dopo la vittoria ottenuta a Cotingnola il 3 dicembre con 460 punti, vince la medaglia d’argento con il punteggio di 452 (240+212).

A completare il quadro ci sono due successi di squadra: Venturi-Pizzi-Tozzola vincono la medaglia d’oro con il punteggio di 1542 (529+515+498) realizzando il nuovo record di compagnia che fa conquistare alla squadra posti preziosi ai fini della classifica di ammissione ai Campionati Italiani. Medaglia d’oro anche al femminile con Bandini-Padovani-Ghetti con il punteggio di 1306 (452+438+416).

Doppia gara per Marcello Tozzola che vede sfuggire il podio individuale dell’AN, ma vince la medaglia d’oro nell’arco olimpico master maschile con il punteggio di 568 (285+283).

Podio anche per Riccardo Venturi nel CO junior maschile che, pur non riuscendo a bissare l’ottimo punteggio di 583, realizzato a Rimini il 26 novembre, suo nuovo record personale e di compagnia, vince la medaglia d’oro con il punteggio di 567 (277+290).

Gli altri piazzamenti: OL SM Farinella 6°; OL SF Torelli 7°; AM SM Ruma 6° e nuovo record personale; AN MM Tozzola 4°; AN MF Padovani 6°, Ghetti 7°.

Podi del “52 Torneo Bizantino” di Barbiano di Cotignola il 2-3 dicembre.

Individuale: OL MM Tozzola 2° con 549; OL MM Padovani 3° con 453; AN MM Venturi 2° con 510, Tozzola 3° con 492; AN MF Bandini 1° con 460, Padovani 3° con 421; OL GF Brunelli Viola 2° a 387.

Squadre: OL MM Tozzola-Pizzi-Casadio 2° con 1453; AN MM Venturi-Tozzola-Pizzi 1° a 1490; AN MF Bandini-Padovani-Ghetti 1° a 1236.

Gli Arcieri Bizantini fanno inoltre i complimenti a tre loro atleti che oggi 12 dicembre verranno premiati nell’ambito del progetto “Sport-Valore Comune” promosso dal Comune di Ravenna: Matelda Miolo Campionessa Italiana indoor classe juniores, Angela Padovani 2° posto CI Targa 70 mt AN MF, Marcello Tozzola 2° posto CI Campagna OL MM.